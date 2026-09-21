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بلاش قسوة.. شوبير عن رمضان صبحي: غلط ومكنش موفق.. لكنه محتاج التعاطف والمساندة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلاش قسوة.. شوبير عن رمضان صبحي: غلط ومكنش موفق.. لكنه محتاج التعاطف والمساندة

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
علا محمد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بعد العقوبة الموقعة عليه، مؤكدًا أن اللاعب يمر بمرحلة صعبة ويحتاج إلى الدعم والمساندة خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: إن رمضان صبحي قضى عامًا من مدة العقوبة، ويتبقى له 3 سنوات، موضحًا: «فات من عقوبته سنة ومتبقي 3 سنوات، في عُرف الكورة كتير لكن في عُرف الحياة مش كتير، لأنه في يناير اللي جاي هيبقى عنده 30 سنة، لما يترفع عنه الإيقاف هيكون بيقترب من 33 سنة».

وأضاف: «كل أمنيتي في الحياة إنه تحصل حاجة ويرجع يلعب، رمضان بالنسبالي زي ابني فأنا بتعامل مع ابني في محنة».

وتطرق شوبير إلى موقفه من الخطأ الذي تسبب في الأزمة، قائلًا: «غلط مكنش موفق، تصرفه مكنش جيد، بتكلم على العينة مش بتكلم على حاجة تانية، لكنه لازم أتعاطف معاه ولازم أقف جنبه، وأخلي الناس تدعيله».

ووجه شوبير رسالة إلى المتابعين بشأن التعامل مع رمضان صبحي خلال فترة إيقافه، قائلًا: «رمضان دلوقتي محتاج اللي يطبطب عليه، بلاش القسوة عليه، يعني لما ابنك يكون في محنة خده في حضنك وطبطب عليه متجبهوش تديه قلمين».

واختتم حديثه قائلًا: «هو خلاص عارف غلطه فين، هو دلوقتي في أزمة شديدة جدًا فمحتاج اللي يطبطب عليه، فشوية نطبطب يعني».

الإعلامي أحمد شوبير شوبير أزمة رمضان صبحي رمضان صبحي لاعب بيراميدز

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