أحمد شوبير يدعم رمضان صبحي: يحتاج إلى الطبطبة وليس القسوة

أكد الإعلامي أحمد شوبير دعمه الكامل لـ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عقب رفض الطعن المقدم من اللاعب أمام المحكمة الفيدرالية، بشأن عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات على خلفية أزمة التلاعب في عينة المنشطات.

وشدد شوبير على أن رمضان صبحي يمر بظروف صعبة للغاية في الوقت الحالي، ويحتاج إلى المساندة والدعم النفسي بدلًا من توجيه الانتقادات والقسوة إليه.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي: «رمضان صبحي، المشكلة قديمة ولا يوجد جديد، لكن كان هناك أمل في قبول الطعن أمام المحكمة الفيدرالية، وما يؤلمني أن المحامين كانوا يمنحوننا الأمل بمجرد قبول المحكمة للنظر في الطعن، وكأن ذلك يعني أنه سيتم قبوله».

وأضاف: «حتى اللحظة التي أتحدث فيها، مر من مدة الأربع سنوات عام إلا شهر تقريبًا، أي يتبقى 3 سنوات، وهي ليست فترة طويلة بمقياس الحياة، لكنها طويلة جدًا في كرة القدم، خاصة أن رمضان سيكمل عامه الثلاثين في يناير المقبل، وعند عودته سيكون قد اقترب من 33 عامًا».

وتابع: «كل ما أتمناه أن يحدث شيء ويعود رمضان للعب من جديد. رمضان بالنسبة لي مثل ابني، وهو لم يكن موفقًا فيما يتعلق بالعينة، لكن يجب أن أتعاطف معه وأقف بجانبه وندعو له، وربما تكون دعوة شخص صالح سببًا في حل مشكلته».

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «رمضان يحتاج الآن لمن يسانده ويطبطب عليه، وليس للقسوة. عندما يكون ابنك في محنة، يجب أن تدعمه وألا تقسو عليه. هو نجا من قضية المعهد والتعليم، والآن يمر بأزمة شديدة جدًا، ويحتاج إلى بعض الدعم والمساندة».