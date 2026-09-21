قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خطة تشجير وتجميل محافظة الجيزة.. دعم الشوارع والميادين بالأشجار والنخيل والنباتات المزهرة ورفع كفاءة المساحات الخضراء
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
الجامعة العربية: التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات والشعب الفلسطيني مرفوض
نقص الديزل يهدد الأسواق العالمية حتى 2027.. والمخزونات عند مستويات تاريخية
نبوءة عبرية تهز اسرائيل.. عالم فلك يهودي يتوقع حدثا أمنيا كبيرا
الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات
وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة
أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة
3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل
اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يدعم رمضان صبحي: يحتاج إلى الطبطبة وليس القسوة

رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسن العمدة

أكد الإعلامي أحمد شوبير دعمه الكامل لـ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عقب رفض الطعن المقدم من اللاعب أمام المحكمة الفيدرالية، بشأن عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات على خلفية أزمة التلاعب في عينة المنشطات.

وشدد شوبير على أن رمضان صبحي يمر بظروف صعبة للغاية في الوقت الحالي، ويحتاج إلى المساندة والدعم النفسي بدلًا من توجيه الانتقادات والقسوة إليه.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي: «رمضان صبحي، المشكلة قديمة ولا يوجد جديد، لكن كان هناك أمل في قبول الطعن أمام المحكمة الفيدرالية، وما يؤلمني أن المحامين كانوا يمنحوننا الأمل بمجرد قبول المحكمة للنظر في الطعن، وكأن ذلك يعني أنه سيتم قبوله».

وأضاف: «حتى اللحظة التي أتحدث فيها، مر من مدة الأربع سنوات عام إلا شهر تقريبًا، أي يتبقى 3 سنوات، وهي ليست فترة طويلة بمقياس الحياة، لكنها طويلة جدًا في كرة القدم، خاصة أن رمضان سيكمل عامه الثلاثين في يناير المقبل، وعند عودته سيكون قد اقترب من 33 عامًا».

وتابع: «كل ما أتمناه أن يحدث شيء ويعود رمضان للعب من جديد. رمضان بالنسبة لي مثل ابني، وهو لم يكن موفقًا فيما يتعلق بالعينة، لكن يجب أن أتعاطف معه وأقف بجانبه وندعو له، وربما تكون دعوة شخص صالح سببًا في حل مشكلته».

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «رمضان يحتاج الآن لمن يسانده ويطبطب عليه، وليس للقسوة. عندما يكون ابنك في محنة، يجب أن تدعمه وألا تقسو عليه. هو نجا من قضية المعهد والتعليم، والآن يمر بأزمة شديدة جدًا، ويحتاج إلى بعض الدعم والمساندة».

أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير رمضان صبحي نادي بيراميدز بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

محمد صلاح

محمد صلاح يصل إلى إنجلترا بطائرة خاصة

ترشيحاتنا

استنفار إسرائيلي عشية يوم الغفران

استنفار إسرائيلي عشية يوم الغفران.. تأهب جوي وتعزيزات عسكرية وأمنية تحسبًا للتصعيد

باكستان والاتحاد الأوروبي

باكستان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقات تنمية بقيمة 65 مليون يورو

"المركزي الألماني

"المركزي الألماني" يتوقع استمرار التضخم المرتفع وتباطؤ النمو في الاقتصاد

بالصور

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد