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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية خلال مداهمات أمنية وضبط مخدرات بـ 102 مليون جنيه

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 750 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة تقدر قيمتها المالية بقرابة 102 مليون جنيه، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة القليوبية.
      

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.


   
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، إتجار بالمخدرات ،سلاح نارى بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "القليوبية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من 750 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة - كمية من الأقراص المخدرة – 68 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (102) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة مليون جنيه عناصر جنائية إطلاق النيران

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