رسميا.. فتح باب التقديم لشغل وظائف الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقدم لشغل عدد من وظائف الإدارة الإشرافية بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها.

وظائف الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف

وأشارت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، إلى أن الوظائف تشمل :

- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والهندسية بالمديريات الإقليمية بالمستوى «أ، ب».

- مدير إدارة التعاقدات.

- مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية بالمستوى «أ / ب».

- مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية بالمستوى «أ / ب».

- مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديريات الإقليمية بالمستوى «أ، ب».

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التقديم على الوظائف يستمر حتى ٥ من أكتوبر ٢٠٢٦، وفقًا للشروط والضوابط المقررة لشغل الوظائف.