بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بعصا خشبية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة العياط بين طرف أول، مالك محل، وطرف ثان، عامل «نجل عم الأول»، مقيمان بدائرة المركز؛ لخلافات بينهما حول الجيرة، قاما على إثرها بالتعدي على بعضهما بالضرب.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وضُبط بحوزة الأول العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتُخذت الإجراءات القانونية.