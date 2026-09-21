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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

“النعماني” يشهد تألق طلاب جامعة سوهاج على مسرح مهرجان الأنشطة الطلابية ويقرر صرف مكافآت فورية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فقرات مسرح مهرجان الأنشطة الطلابية، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، ضمن فعاليات بداية العام الدراسي الجديد 2026/2027.

بحضور كلا من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المقدم محمود جوده مدير إدارة التربية العسكرية.

المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، الدكتور ياسر عبد الفتاح الأمين العام المساعد، عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك بالحرم الجامعي الجديد.

جامعة سوهاج

وأشاد النعماني بما تم عرض من مواهب طلابيه متميزة، مؤكداً على أن مسرح مهرجان الأنشطة الطلابية هو منبع اكتشاف مواهب الطلاب، و بوابة انطلاقهم لصقلها، إيمانًا بأن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يمتد لتنمية شخصية الطلاب بمختلف جوانبها.

وأشار الدكتور حسين طه إلى أن ما شهده المهرجان من عروض فنية وموسيقية واستعراضية يعكس حجم المواهب التي تزخر بها الجامعة، مقدمًا الشكر لإدارة الجامعة ورعاية الشباب وكل الطلاب المشاركين على جهودهم في إنجاح فعاليات المهرجان.

وقال الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد عاطف مدير عام رعاية شباب أن الجامعة تدعم كافة الأنشطة والفعاليات الطلابية من خلال توفير إمكانات التي تيسر تدريب الطلاب وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

واضاف أنه في ختام المهرجان سلم رئيس الجامعة الطلاب الفائزين في المسابقات المختلفة جوائز فورية مالية وعينية قيمة.

وأضافت الدكتورة إنتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني أن فقرات المسرح تضمنت فقرات فنية وموسيقية قام بها كورال الجامعة شملت بعض الأغانى الفلكلورية والشبابية، وفقرة غنائية استعراضية للفنون الشعبية بعنوان ثورة وطن.

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