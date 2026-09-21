ضبط معلمة ومدير مدرسة بعد واقعة حرق وجه طالب بولاعة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات واقعة التعدي على طالب يبلغ من العمر 7 سنوات داخل إحدى المدارس بدائرة مركز المنشأة، وذلك عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعومًا بصور، تضمن استغاثة أسرة الطفل من تعرضه للتعدي على يد معلمة.

واتهامها بمنعه من دخول دورة المياه، قبل أن تتطور الواقعة عقب توجه والدته إلى المدرسة لتقديم شكوى.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارا برصد منشورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أسرة طالب من قيام إحدى المعلمات بالتعدي عليه باستخدام ولاعة، ما أسفر عن إصابته وحرق وجهه، إلى جانب اتهامها بمنعه من دخول دورة المياه، الأمر الذي أدى إلى تبوله على نفسه، وفقًا لما ورد في الشكوى المتداولة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد والدي الطفل، وهما عامل وربة منزل، ويقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج.

وبسؤالهما، قررا تضررهما من معلمة بمدرسة كائنة بدائرة المركز، ومدير المدرسة، واتهما المعلمة بالتعدي على نجلهما، البالغ من العمر 7 سنوات، وحرقه في وجهه باستخدام قداحة، فيما أوضحت الأسرة أنه لدى توجه والدة الطفل إلى المدرسة لتقديم شكوى بشأن الواقعة، تعدى عليها مدير المدرسة بالسب وطردها من المدرسة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المعلمة المشكو في حقها، وهي مقيمة بدائرة مركز المنشأة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحة أن الواقعة حدثت يوم 17 سبتمبر الجاري، وأنها استخدمت قداحة في التعامل مع الطالب بدعوى تهذيبه، قبل أن تتخلص منها عقب الواقعة.

كما أنكرت المعلمة ما ورد بشأن منع الطفل من دخول دورة المياه، وبسؤال مدير المدرسة، أفاد بأن والدة الطالب حضرت إلى المدرسة وقامت بالصياح في وجهه، دون توضيح تفاصيل الواقعة، مؤكدًا عدم علمه بتفاصيل ما حدث.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات الواقعة.