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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتهاء أزمة صلاح مصدق والزمالك.. محامي اللاعب يكشف التفاصيل

صلاح مصدق
صلاح مصدق
ميرنا محمود

كشف فهمي بلحاج، محامي المغربي صلاح مصدق لاعب نادي الزمالك، عن تطورات الخلاف بين اللاعب والنادي، مؤكدًا انتهاء الأزمة بين الطرفين بعد سداد المبلغ المطلوب.

وقال بلحاج، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الوضع الحالي بين صلاح مصدق والزمالك أصبح مستقرًا، موضحًا: «عمليًا أصبح لا يوجد خلاف بين صلاح مصدق والزمالك، ولا يوجد أي خلاف مالي بعد دفع المبلغ المطلوب».

وأضاف محامي صلاح مصدق: «أخطرنا كاس بموافقتنا على رفع القيد، والزمالك قدم مذكرة استئناف، ورد اللاعب كان إيجابيًا بشأن عدم ممانعته رفع القيد عن الزمالك».

وأوضح بلحاج أن موقف اللاعب جاء في إطار إنهاء الأزمة القائمة، بعدما تم سداد المبلغ المطلوب، مع إخطار المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بالموافقة على رفع القيد عن نادي الزمالك.

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