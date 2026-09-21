إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 وزارة التربية والتعليم .. أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، بدء تسجيلها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026
رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 ، من المقرر أن يتم على منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login
استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. الأوراق المطلوبة
بحسب ما أعلنته المدارس للطلاب خلال الساعات الماضية ، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ما يلي :
- عدد ٤ صور شخصية (مقاس ٤×٦) خلفية بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر أسفل الصورة ، مطابق تماماً لشهادة الميلاد الرقمية.
- أصل وصل المصروفات الدراسية المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.
- أصل وصل رسوم امتحان الشهادة الإعدادية المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.
- أصل إيصال رسم التسجيل والحفظ الإلكتروني بمبلغ ١٠٥ جنيهات من مكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.
- طابع تعليمي فئة ١٠ جنيهات (دعم المشروعات).
- أصل شهادة الميلاد الرقمية بالإضافة إلى عدد (٢) صورة منها.
- عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مدون عليها بوضوح:رقمَا تليفون للتواصل - المهنة والعنوان بالتفصيل - اسم المدرسة الابتدائية وسنة الحصول على الشهادة الابتدائية
- في حالة وفاة الوالد: ترفق صورة بطاقة الأم مع كتابة عبارة «الوالد متوفى» عليها.
- ظرف أبيض مدون عليه بوضوح: اسم الطالبة - الرقم القومي - العنوان - رقم التليفون - وظيفة الأب.
- عدد (٢) ملف بلاستيك: ملف بلاستيك عادي «كبسولة» ، وملف بلاستيك شفاف.
وحذرت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 ، من أنه لن يسمح بدخول الامتحان بدون تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية ، مناشدة طلاب المنازل بالحضور للمدرسة للاستفسار عن إجراءات التسجيل.
وقالت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك : من يتأخر عن موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يتحمل المسئولية كاملة.
امتحانات الشهادة الإعدادية 2027
وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .
من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على فيس بوك حاليا بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب واولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات الفيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات رسمية جديدة تخص العام الدراسي يتم إعلانها أولا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .
وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُجرى على مستوى كل محافظة على حدة، وفقًا للنظام المعمول به كل عام ، دون أي تغيير.