قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصاد إيران في الحضيض..التضخم وصل لـ 69.9 % والدولار بـ مليوني ريال
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم على محافظات الجمهورية
قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام
أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم 21-9-2026
وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة
أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة وهذه حقيقة.. ولا أحد ينافسني
إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز
باريس تتوعد طهران بإجراءات دبلوماسية بعد إغلاق مركز اللغة الفرنسية
سعر الدولار في مصر مستهل التعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
طقس اليوم الإثنين| حار نهاراً مع شبورة وأمطار خفيفة ونشاط للرياح
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 وزارة التربية والتعليم .. أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، بدء تسجيلها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 ، من المقرر أن يتم على منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login 

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. الأوراق المطلوبة 

بحسب ما أعلنته المدارس للطلاب خلال الساعات الماضية ، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ما يلي :

  • عدد ٤ صور شخصية (مقاس ٤×٦) ​خلفية بيضاء ​مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر أسفل الصورة ، ​مطابق تماماً لشهادة الميلاد الرقمية.

  •  أصل وصل المصروفات الدراسية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

  • أصل وصل رسوم امتحان الشهادة الإعدادية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

  • أصل إيصال رسم التسجيل والحفظ الإلكتروني ​بمبلغ ١٠٥ جنيهات من مكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

  •  طابع تعليمي ​فئة ١٠ جنيهات (دعم المشروعات).

  •  أصل شهادة الميلاد الرقمية ​بالإضافة إلى عدد (٢) صورة منها.

  • عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ​مدون عليها بوضوح:رقمَا تليفون للتواصل - المهنة والعنوان بالتفصيل - اسم المدرسة الابتدائية وسنة الحصول على الشهادة الابتدائية 

  •  في حالة وفاة الوالد: ترفق صورة بطاقة الأم مع كتابة عبارة «الوالد متوفى» عليها.

  •  ظرف أبيض مدون عليه بوضوح: ​اسم الطالبة - الرقم القومي - العنوان - رقم التليفون - وظيفة الأب.

  • عدد (٢) ملف بلاستيك: ​ملف بلاستيك عادي «كبسولة» ، و​ملف بلاستيك شفاف.

وحذرت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 ، من أنه لن يسمح بدخول الامتحان بدون تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية ، مناشدة طلاب المنازل بالحضور للمدرسة للاستفسار عن إجراءات التسجيل.

وقالت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك : من يتأخر عن موعد  تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يتحمل المسئولية كاملة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على فيس بوك حاليا بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب واولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات الفيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات رسمية جديدة تخص العام الدراسي يتم إعلانها أولا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُجرى على مستوى كل محافظة على حدة، وفقًا للنظام المعمول به كل عام ، دون أي تغيير.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 استمارة الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الإعدادي وزارة التربية والتعليم استمارة الشهادة الإعدادية 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

وزير الري والموارد المائية

أول تعليق رسمي من مصر على «سد فولا» الجنوب سوداني

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

مصطفى شوبير

مفاجأة.. حسام حسن يحسم اسم حارس مرمى المنتخب أمام أنجولا

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

وزير الطيران يحسم حقيقة بيع مطارات مصر.. ويكشف خطة طرح 11 مطارًا

وزير الطيران يحسم حقيقة بيع مطارات مصر.. ويكشف خطة طرح 11 مطارا

وزير الطيران: مصر للطيران ضمن أفضل 50 شركة بالعالم.. ونستهدف العودة لعصرها الذهبي

وزير الطيران: مصر للطيران ضمن أفضل 50 شركة بالعالم.. ونستهدف العودة لعصرها الذهبي

الجنيه

خبير اقتصادي: العملات العالمية شهدت تغيرات ملحوظة.. والدولار تراجع 30%

بالصور

طريقة عمل ساندوتش السلمون الصحي مع الأفوكادو والبصل

طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد