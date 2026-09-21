إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 وزارة التربية والتعليم .. أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، بدء تسجيلها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 ، من المقرر أن يتم على منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. الأوراق المطلوبة

بحسب ما أعلنته المدارس للطلاب خلال الساعات الماضية ، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ما يلي :

عدد ٤ صور شخصية (مقاس ٤×٦) ​خلفية بيضاء ​مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر أسفل الصورة ، ​مطابق تماماً لشهادة الميلاد الرقمية.

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أصل وصل المصروفات الدراسية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

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أصل وصل رسوم امتحان الشهادة الإعدادية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

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أصل إيصال رسم التسجيل والحفظ الإلكتروني ​بمبلغ ١٠٥ جنيهات من مكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

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طابع تعليمي ​فئة ١٠ جنيهات (دعم المشروعات).

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أصل شهادة الميلاد الرقمية ​بالإضافة إلى عدد (٢) صورة منها.

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عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ​مدون عليها بوضوح:رقمَا تليفون للتواصل - المهنة والعنوان بالتفصيل - اسم المدرسة الابتدائية وسنة الحصول على الشهادة الابتدائية

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في حالة وفاة الوالد: ترفق صورة بطاقة الأم مع كتابة عبارة «الوالد متوفى» عليها.

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ظرف أبيض مدون عليه بوضوح: ​اسم الطالبة - الرقم القومي - العنوان - رقم التليفون - وظيفة الأب.

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عدد (٢) ملف بلاستيك: ​ملف بلاستيك عادي «كبسولة» ، و​ملف بلاستيك شفاف.

وحذرت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 ، من أنه لن يسمح بدخول الامتحان بدون تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية ، مناشدة طلاب المنازل بالحضور للمدرسة للاستفسار عن إجراءات التسجيل.

وقالت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك : من يتأخر عن موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يتحمل المسئولية كاملة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على فيس بوك حاليا بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب واولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات الفيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات رسمية جديدة تخص العام الدراسي يتم إعلانها أولا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُجرى على مستوى كل محافظة على حدة، وفقًا للنظام المعمول به كل عام ، دون أي تغيير.