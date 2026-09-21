سعر الدولار في مصر مستهل التعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026

تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسجلت العملة الخضراء انخفاضات في بنكي الأهلي ومصر بقيمة 13 قرشا.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم االإثنين 21 سبتمبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى الأسعار، حيث سجل 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 52.19 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلي 51.97 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد وبنك بيت التمويل الكويتي عند 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

سجلت أسعار العملة الخضراء في بنوك الإسكندرية، اتش اس بي سي، والأهلي الكويتي، وبنك نكست سعراً قدره 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي (CIB)، كريدي أجريكول نحو 51.92 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 52.02 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول كأقل سعر بيع في قائمة البنوك عند 52.00 جنيه، مقابل 51.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار رسميا

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 51.95 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك ميد بنك عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار

52.03 جنيه

أعلي سعر لشراء الدولار

52.20 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار

52 جنيها