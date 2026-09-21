وزيرة الإسكان: 135 فدانًا تستعد للتنمية بعد رفع ملايين الأمتار المكعبة من المخلفات

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع تسليم أول 10 أفدنة خالية من المخلفات لإتاحتها للتنمية بالقاهرة الجديدة، يقع على مساحة تقارب 135 فدانًا، وهي منطقة مخصصة للخدمات، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاستفادة من المنطقة قبل إزالة كميات الركام والمخلفات ونواتج الهدم والردم الموجودة بها.

وأوضحت خلال لقاء خاص مع شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن أعمال حصر وتصنيف المخلفات أظهرت وجود نحو مليون و800 ألف متر مكعب من المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب نحو مليون و200 ألف متر مكعب من المخلفات غير الصالحة للاستخدام، والتي يتعين نقلها إلى المقالب العمومية.

وأضافت أن الكميات القابلة لإعادة الاستخدام خضعت للدراسة من جانب مركز بحوث الإسكان والبناء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة الوطنية، والجهات المختصة بوزارة النقل وأعمال الطرق، وفقًا لمتطلبات الكود المصري.

وأكدت أن الدراسات أثبتت إمكانية إعادة استخدام نحو مليون و800 ألف متر مكعب من المخلفات في أعمال رصف الطرق، بما يسهم في الاستفادة من نواتج الهدم والردم بدلًا من التخلص منها.