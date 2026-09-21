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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزهايمر.. أستاذ طب نفسي يكشف أبرز الأعراض وطرق الوقاية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن مرض الزهايمر من الأمراض التي تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية، مشيرة إلى أهمية الانتباه إلى التغيرات التي تطرأ على الشخص مع مرور الوقت.

أعراض الزهايمر

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن من أبرز الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بالزهايمر تكرار نسيان المعلومات والأحداث الحديثة، وفقدان الأشياء ووضعها في أماكن غير معتادة، إلى جانب صعوبة تذكر الكلمات أو الأسماء.

وأضافت أن من العلامات التي تستدعي الانتباه أيضًا التوهان في الأماكن المألوفة، وصعوبة اتخاذ القرارات أو أداء المهام اليومية التي اعتاد الشخص القيام بها بسهولة.

وأكدت أهمية التفرقة بين النسيان الطبيعي الذي قد يحدث مع التقدم في العمر وبين الأعراض التي تتكرر بصورة ملحوظة وتؤثر على حياة الشخص وقدرته على ممارسة أنشطته اليومية.

طرق الوقاية وتقليل المخاطر

وأشارت صفاء حمودة إلى أهمية الاهتمام بصحة الجسم والمخ، من خلال ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، والحصول على نوم كافٍ، إلى جانب الحفاظ على النشاط الذهني والتواصل الاجتماعي.

كما يعد التحكم في الأمراض المزمنة، خاصة ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع مستويات الكوليسترول، من الأمور المهمة للحفاظ على صحة المخ وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بالتدهور المعرفي.

أهمية النشاط العقلي والاجتماعي

وأوضحت أن الحفاظ على نشاط العقل من خلال القراءة والتعلم وممارسة الأنشطة التي تحتاج إلى التفكير والتركيز، إلى جانب التواصل المستمر مع الآخرين، يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة داعم لصحة الدماغ.

وشددت على ضرورة عدم تجاهل التغيرات المستمرة في الذاكرة أو التفكير، خاصة عندما تبدأ في التأثير على الحياة اليومية، مع أهمية اللجوء إلى الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب.

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