بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية

​في إطار خطط الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، وبالتعاون المشترك بين وزارة العمل والشركات العالمية العاملة في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، تم الإعلان عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة للعمالة الفنية والمهنية، برواتب تنافسية ومزايا غير مسبوقة تضع هذه الوظائف في صدارة الفرص الأكثر جذبًا بالسوق المصري.

​التخصصات المطلوبة وتوزيعها

و​يستهدف الإعلان استقطاب الكوادر الفنية الماهرة للعمل في تخصصات الإنشاءات والتشييد الدقيقة داخل المشروع القومي، وتضم قائمة الوظائف المتاحة:

​300 فني لحام: في تخصصات (الكهرباء، الأرجون، وثاني أكسيد الكربون CO2).

​500 فني تركيبات هياكل معدنية.

​500 حداد مسلح.

​500 عامل خرسانة.

​500 عامل مساعد.

​الهيكل المادي ومزايا العمل

و​تتميز هذه الفرص بتقديم حزمة أجور ومزايا داعمة للاستقرار المعيشي والصحي للعمال:

​أجور مجزية: تبدأ الرواتب من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 40 ألف جنيه شهرياً، وذلك طبقاً لخبرة المتقدم ونتائج الاختبارات المهنية.

​نظام العمل: يُطبق نظام عمل بواقع 24 يوم عمل متواصلة يعقبها 6 أيام راحة مدفوعة الأجر، على أن تكون ساعات العمل الأساسية 8 ساعات يومياً.

​مزايا إضافية: توفر الشركة للعمالة المقبولة ثلاث وجبات يومياً، وإقامة ملائمة، وتأمينًا صحيًا واجتماعيًا شاملاً، فضلاً عن توفير وسائل انتقال مخصصة من وإلى موقع العمل.

​كيفية التقديم على الفرص

و​أتاحت وزارة العمل مسارين رئيسيين للتقديم لشباب الخريجين والعمال من جميع المحافظات:

​التقديم الإلكتروني: يمكن للراغبين في التسجيل والاستعلام الدخول عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة العمل المخصصة لتلقي طلبات الانضمام لمشروع الضبعة.

​الاختبارات المباشرة بالمحافظات: يتم تنظيم لجان واختبارات مباشرة وميدانية للمتقدمين في المحافظات بالتنسيق مع مديريات العمل (مثل الاختبارات التي تُجرى بمراكز التدريب المهني بالمحافظات المستهدفة كقنا وغيرها) لاختبار المهارات العملية للمتقدمين على يد لجان فنية متخصصة.

​المستندات المطلوبة للتعيين

و​أكدت الجهات المعنية أن استكمال الملفات والأوراق الرسمية يتم للشباب الذين يجتازون الاختبارات المهنية والطبية بنجاح، وتشمل الأوراق المطلوبة:

​شهادة الميلاد الصادرة حديثاً.

​كعب عمل (برنت استخراج من مكتب العمل المختص).

​برنت تأميني يثبت عدم وجود تأمينات سارية حالية.

​صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

​شهادة الموقف من التجنيد (للشباب).

​صحيفة الحالة الجنائية ("فيش جنائي" موجه لوزارة العمل أو المشروع).

​عدد 8 صور شخصية حديثة.

​نموذج (111 جند) أو التأمين الصحي الشامل.

​شهادة قياس المهارة وتحديد الوصف الوظيفي للتخصص.

و​تأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد أن مشروعات مصر القومية الكبرى ليست فقط ركيزة للتنمية الاقتصادية وبناء المستقبل، بل هي الشريان الرئيسي لاستيعاب طاقات الشباب وتوفير فرص حقيقية تعينهم على مواجهة أعباء الحياة بكرامة واحترافية.