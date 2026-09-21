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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
رنا عصمت


تحتفل الفنانة دنيا سامي اليوم،  بعيد ميلادها، حيث تحظى باهتمام الجمهور الذي يتابع أحدث ظهور لها وإطلالاتها المختلفة. وتعود دنيا سامي إلى مواليد 21 سبتمبر 1995.


عيد ميلاد دنيا سامى..

وتتميز دنيا سامي باختياراتها المتنوعة في الأزياء، إذ تحرص في ظهورها على التنوع بين الإطلالات الكاجوال والأكثر أناقة، مع اختيار قطع وتنسيقات تبرز شخصيتها وتمنحها طابعا خاصًا.

كما تلفت الأنظار باهتمامها بتفاصيل إطلالاتها، بداية من الأزياء والإكسسوارات، وصولًا إلى تسريحات الشعر والمكياج، وهو ما جعل اختياراتها في المناسبات المختلفة محل اهتمام متابعيها.


 

وتعتاد دنيا  على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وتتميز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد دنيا ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

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في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
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