سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

شاركت المطربة بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



تفاصيل اطلالة بوسي..

وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا أنيق ومميز وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.

سعر فستان بوسي..



واختارت بوسي فستانا من العلامة التجارية Oceanus The Label، ويصل سعره إلى 60 ألف جنيه، وهو فستان ماكسي بلونه الأخضر الفاتح، مصنوع من قماش فاخر ومُطرز بتفاصيل دقيقة من الخرز .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.