قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا الأعلى مشاهدة ومزعلتش من عمرو سعد.. تصريحات نارية من أحمد العوضي
أعادوا 180 ألف جنيه ومتعلقات مصابين.. محافظ أسيوط يكرم 3 من العاملين بالإسعاف لأمانتهم
بدء التنسيق الإلكتروني للثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد وكليات الجامعات الحكومية
شقق الإيجار التمليكي 2026.. المواعيد والشروط وقيمة الإيجار والتأمين
انقسام داخل الزمالك بسبب أموال بيزيرا.. وتأجيل تدريبات الفريق لحين سداد المستحقات
ترتيب الدوري التركي بعد الجولة السادسة.. صراع مثير على الصدارة
هبوط أسعار الذهب في بداية التعاملات.. اعرف سعر عيار 21 اليوم الإثنين
رغم فقدان البصر.. عبير عرابي تتحدى نظرة البعض وتدعم ذوي الإعاقة بمبادرة جديدة
قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم
فصل عام دراسي كامل لأي طالب يصور المعلم داخل المدرسة .. قرار عاجل الآن
أيمن يونس: الزمالك يمر بأزمة صعبة قبل القمة.. وأموال بيزيرا يجب أن تذهب لفريق الكرة
3 شهداء و9 مصابين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
رنا عصمت

شاركت المطربة بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


تفاصيل اطلالة بوسي..

وظهرت بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا أنيق ومميز وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.

سعر فستان بوسي..


واختارت بوسي فستانا من العلامة التجارية Oceanus The Label، ويصل سعره إلى 60 ألف جنيه، وهو فستان ماكسي بلونه الأخضر الفاتح، مصنوع من قماش فاخر ومُطرز بتفاصيل دقيقة من الخرز .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.
 

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً بوسي صور بوسي إطلالة بوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

وزير الري والموارد المائية

أول تعليق رسمي من مصر على «سد فولا» الجنوب سوداني

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

ترشيحاتنا

احمد العوضي ويارا السكري

قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

المانجا

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

بالصور

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري

طريقة عمل ساندوتش السلمون الصحي مع الأفوكادو والبصل

طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد