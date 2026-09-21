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وزير الخارجية يبحث سبل حشد التمويل للمشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث سبل حشد التمويل للمشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج،  خورخي موريرا دا سيلفا، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور المحوري الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في دعم الدول الأعضاء، خاصةً في مجالات تنفيذ وإدارة البرامج والمشروعات التنموية، مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون مع المكتب والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته في تنفيذ المشروعات، وحشد التمويل والشركاء التنمويين بشكل أكثر فاعلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والنقل والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية.

وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للجهود الرامية إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة، ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية أن تستند عملية الإصلاح على تقييم موضوعي وشفاف يراعي الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية والأثر الفعلي على أرض الواقع.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج خورخي موريرا دا سيلفا مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات UNOPS الجمعية العامة للأمم المتحدة

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