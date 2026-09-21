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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد استمرار مصر في دعم الشعب الفلسطيني وضرورة حشد الجهود الدولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٠ سبتمبر، د. كومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة لدعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات، ودفع مسارات الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في خفض التصعيد والتوصل إلى تسويات سياسية من خلال الحوار وبناء الثقة.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد ودعم الاستقرار الإقليمي، وفي مقدمتها ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً استمرار مصر في دعم الشعب الفلسطيني، وضرورة حشد الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ودعم جهود التعافي المبكر.

كما أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف الصراع والدفع نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في اليمن، والأزمة الإيرانية حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، وشدد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

ومن جانبها أعربت د. كومفورت إيرو عن تقديرها للدور المصري المحوري في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مشيدةً بالجهود التي تبذلها مصر دعماً للحلول السياسية والدبلوماسية، ودورها في الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، فضلاً عن جهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية، مؤكدةً حرص المجموعة على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي كومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية ICG نيويورك

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