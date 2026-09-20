وزير الخارجية لرئيس الصليب الأحمر: يجب تعزيز الاستجابة للأزمات الإنسانية في غزة والسودان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٠ سبتمبر، ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وثمن الوزير الجهود التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع اللجنة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان احترام أحكام القانون الدولي الإنساني.

واستعرض الدور الإنساني الذي تقوم به مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري في الأزمات بالمنطقة، وخاصة في قطاع غزة والسودان.

وتناول اللقاء سبل استفادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الإمكانات والقدرات المصرية في دعم عملياتها الإنسانية والإغاثية، بما يسهم في تعزيز قدرة اللجنة على الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية المتفاقمة.