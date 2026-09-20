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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

جاءتنى رسالة من صديقة لى من هولندا عقب عودتها إلى بلادها بعد زيارة لبلادنا مصر استمرّت مايقرب من أسبوعين كنت مستضيفة لها بقدر كبير من رحلتها ووقتها . 

هذه الصديقة كانت منبهرة بمصر بكل مافيها وخاصة القديم فى بلادنا لدرجة أنها عندما شاهدت الاهرامات كاد يجن جنونها من روعة ماشاهدته وصرخت بصوت عالى قالت من خلاله كل معانى الإعجاب والإشادة .

 من الأهرامات الى شوارع وحارات مصر العتيقة تنقلت صديقتى " خيردا " وهذا إسمها وكان معها رفيقها وصديقها فيليب ، فيليب وخيردا أدمنا الأكل المصرى وخاصة أكل العربات المتنقلة كالكشرى والطعمية والفطير والسمين وغيره من الأكلات التى لاتوجد فى أى مكان آخر سوى مصر .

 المثير  أنهما أحبا الفسيخ والملوحة والسردين وكافة أصناف المخللات التى تبدع فيها بلادنا وأبناء شعبها . كنت أظن وبعض الظن إثم أن واجبى معهم قد أتممته على خير وجه وأكمل حال وبأنني كنت نعم المضيفة والرفيقة ، ولكن الواقع كان مؤلماً فقد أرسلت لى خيردا بعد عودتها إلى هولندا بلدها العديد من الرسائل وهى تستطرد فيها ماشاهدته عندنا وحسبما تقول تقطع قلبها لهذا الشعب المسكين الحزين الذى لايحصل على أبسط حقوقه الحياتية . 

كل رسالة كانت معها صورة لشخص ممكن أطلقت عليهم خيردا " المسكين " فهاهو رجل عاجز يبيع المناديل الورقية كى يحصل على قوته وشربة ماء تجعله يواصل الحياة ، وتقول بدلا من ترعاه حكومته تركته هكذا مسكينا . 

وهاهى سيدة أخرى تستغيث من المارة والراكبين وكل من تقع عليه عينيها بأن يعطيها جنيها واحدا أو حتى أقل من ذلك كى تجمعهم وتحضر لابنها المهمل فى البيت أو المستشفى كى تعينه على ماهو عليه ، وأخريات يبكين ويحلفن بأغلظ الأيمان بأنهن يقمن بإعالة أسرهم الممزقة أوصالها بسبب أب جاحد أو زوج متخلى عن مسئولياته كلها ملقى بها على عاتق هذه المسكينة الحزينة ومن على شاكلتها ويعشن نفس ظروفها ، وتتساءل خيردا عقب كل رسالة مدمجة بالصور لتثبت ماتذكره تتساءل كيف يعيش المسؤلون عندكم وهم يرون كل هذه الأمور والأشخاص ولايقدمون لهم يد العون والمساعدة ، ولماذا للنشيد الحكومة لهؤلاء الاشخاص بيوتا تحميهم وتوفر لهم مايحتاجونه ؟ . 

رسائل خيردا وفيليب حملت صورا لأطفالنا الذين نطلق عليهم أطفال الشوارع ، خيردا تصرخ من هول ما استنتجه من معاناة هؤلاء الأطفال على حد قولها .

 خيردا خلصت فى رسائلها إلى نتيجة أن مساكين هذا الزمن قد تجمعوا عندنا وهى لاتدرك شيئا من أن هؤلاء الأشخاص وهذه الفئات امتهنوا هذه المهنة لأنها مربحة وسهلة ولا تطالبهم بأية التزامات فقط ينتشرون فى الشوارع ووسائل المواصلات والطرقات والمستشفيات وأمام المدارس والمصانع والشركات والجامعات وكافة المصالح الحكومية ويتصنعون من أجل استعطاف الآخرين وسلبهم مايملكون حتى مسمى المساعدة أو الزكاة أو الصدقات ولكنهم نصابين بصورة أو بأخرى .

أرسلت لصديقتى ورفيقها مايؤكد أن هؤلاء الأشخاص لايملكون الواقع كما كانت تظن بل أنهم فئة محتالة وأنهم متسولون ونصابون .. وحتى تقتنع خيردا وصديقها بما أرسلته له من أرقام وتصريحات ودلائل وبراهين فأنا أطالب كل مسئول بالسعى جاهدا من أجل مواجهة ظاهرة المتسولين والبائعين والنصابين المنتشرين فى كل بقاع المحروسة قبل أن تأتى الصديقة ورفيقها إلى مصر العام القادم ..

رجاء سرعة التنفيذ لأن فى هذه الصور والرساىل الأوربية سم قاتل يهدد سمعة مصر السياحية والتاريخية ويدق ناقوس انذار بتوابع لايحمد عقباها.

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