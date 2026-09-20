قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الإثنين 21 سبتمبر 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح
بعد موقف الطفل الباكي.. البابا تواضروس يكرر لفتاته الأبوية مع طفلة في ببا
«إيد واحدة».. دعم يصل إلى مستحقيه من قلب قرى الصعيد
قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟
الآثار:زيادة أسعار تذاكر دخول قاعات المتحف القومي للحضارة اعتباراً من 1 أبريل
وزير الخارجية للمنظمات اليهودية الأمريكية: مصر ترفض التهجير والضم ومشروع E1.. ولا سلام مع فرض الأمر الواقع
المصري البورسعيدي في مهب الريح ..3 هزائم متتالية وقرارات عاجلة لإنقاذ الفريق
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة بالضرب داخل ميكروباص بالشرقية
3 مفاتيح للنجاح و5 للتوازن.. أبرز رسائل البابا تواضروس لكهنة ببا والفشن
مي عبد الحميد: طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة
لمواجهة غلاء المعيشة.. اليونان تبحث خفض ضرائب الوقود مؤقتًا بشرط موافقة الاتحاد الأوروبي
مصرع شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات لـ الدعم السريع على مدينة الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: ندرة المياه من أهم التحديات أمام القطاع الزراعي

النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، إن  التحديات التي تواجه القطاع الزراعي هي ندرة المياه ، لأننا لدينا شح مائي ومتوسط استهلاك المياه في العالم من 800 إلى 1000 متر ، ووصلنا إلى 400 متر مكعب ، أي أننا وصلنا إلى الشح ، ونحاول عمل محطات معالجة وتحلية ، وكل هذه الأشياء مهمة جدا لكي نزود الكمية المتاحة من المياه.

وأضاف البطران في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : هذا ماحدث في مشروع الدلتا الجديدة ، حينما قمنا بعمل طرمبات ومضخات ومعالجات ثلاثية لكي نصل إلى 21 مليار متر مكعب نحتاج إليهم في الـ2 مليون فدان وهذه نقطة هامة.

 واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وجورج بريك رئيس شركة هيدروفولتا "Hydrovolta" البلجيكية والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، ومحمد عامر الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لبحث أوجه التعاون في مجالات تعظيم العوائد من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في اقامة مشروعات لتحلية مياه البحر وكذلك أنظمة المعالجة الكهروكيميائية للمياه الجوفية المالحة، والاستثمار فى الرواسب الناتجة عن عملية التحلية واستخلاص بعض المركبات والمعادن 

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجالات عمل الشركة، والتكنولوجيا المستخدمة في عملية تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، التى تعتمد على تقنية SonixED، وهي تكنولوجيا تجمع بين الفصل الكهربائي لإزالة بعض الأيونات والملوثات، واستخدام الموجات فوق الصوتية للحد من ترسب الأملاح بهدف تحسين كفاءة معالجة المياه، وتقليل مشاكل الترسبات والمواد الكيميائية واستهلاك الطاقة، وتستهدف التقنية استخلاص عدد من المنتجات من رواسب عملية التحلية مثل هيدروكسيد المغنيسيوم، كربونات الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، البروم، وحمض الهيدروكلوريك ضمن منظومة المعالجة، ما يتيح معالجة مياه جوفية ذات ملوحة العالية وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب أو الري.

وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الآليات والمقترحات وأشكال التعاون الممكنة مع الشركة في مجال تحلية مياه البحر، وكذلك المشروع المقترح لتحلية 10 ملايين م3 من المياه يومياً بحلول 2050، ومرحلته ألاولى التى تبلغ 3.35 مليون م3 يوميا، والتى يمكن خلالها إنتاج الكيماويات، مع التركيز على خفض واردات المواد الكيميائية، تناول الاجتماع المرحلة الثانية والتي تشهد اضافة منظومة استخلاص وتنقية وتجفيف وتصنيف المغنيسيوم وتحويله إلى منتج اقتصادي، اوضح الاجتماع الارتباط الوثيق بين خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة القائمة على محطات توليد الكهرباء ، والتكامل بين مشروعات تحلية المياه والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذى يساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للمشروعات وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، 

رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ القطاع الزراعي محطات معالجة وتحلية استهلاك المياه ندرة المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

الفنان السوري حسن خليل

حسن خليل ينضم إلى «حب ع ورق» بشخصية «أيهم طرابلسي»

الفنانة يارا السكري

يارا السكري عن تدخل الجمهور في حياتها: «غير المعلن خط أحمر»

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد