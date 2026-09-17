قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية يقرر اعتبار وفاة اللواء محمد الشربيني ضمن حالات الاستشهاد
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان “البداية” في حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية
بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة
وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة
الرئيس السيسي يشهد تخرج 1350 من الجهات والهيئات القضائية
بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الرئيس السيسي لخريجي الهيئات القضائية: حافظوا على الدولة واحترموا معايير الاختيار
الرئيس السيسي: يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 - 2013 لم ينته
برلماني: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية ترسم ملامح دولة الكفاءة والوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: نولي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.. والبرامج التدريبية مستمرة لبناء القدرات

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية
وفاء نور الدين

تولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ودعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، مؤكدة استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة لبناء القدرات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفي هذا الإطار، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، احتفالية تخريج 16 متدرباً من دولة جيبوتي في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مرافق الكهرباء "Energy Efficiency in Power Utilities"، والأنظمة الحديثة للطاقة المتجددة وتصميم وتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير حسن النشار نائب رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية EAPD بوزارة الخارجية، وعدد من القيادات ومسؤولي ملفات العمل.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعمل على دعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، سيما في دولة جيبوتي، مضيفاً أن وزارة الكهرباء تدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، مشيراً إلى الحرص الدائم على العمل المشترك ومواصلة التعاون مع الدول الأفريقية في إطار الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وهنأ وزير الكهرباء المتدربين على إتمام البرنامج التدريبي وتسلم الشهادات، مؤكداً استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تستهدف بناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، موضحاً أن قطاع الكهرباء يمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات في مختلف المجالات لمواصلة تقديم الدعم الفني وإيفاد الخبراء، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق أقصى استفادة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف.

ووجه وزير الكهرباء المشاركين بضرورة مشاركة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتحسين وتطوير قطاعات الكهرباء في بلدانهم.

وعقب تسلم الشهادات، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر قيادة وشعباً والدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة في هذا الإطار، وأشاد المتدربون بمراكز التدريب وجودة المحتوى التدريبي العملي والنظري وكفاءة المدربين وما شاهدوه خلال زياراتهم الميدانية من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أنه تم خلال العشر سنوات الماضية تنظيم 56 برنامجاً تدريبياً لعدد 157 متدرباً من دولة جيبوتي ضمن الدورات التدريبية التي تتم من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية.

وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ترشيحاتنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

بعد واقعة طالبة التمريض.. الأزهر: الأعراض لا تُصان بالاعتداء والشكوك لا تبيح الدماء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة لعام 2026.. تعرف على الشروط

مكة المكرمة

مكة ليست ساحة للصراع.. الأزهر والإفتاء والأوقاف يعلنون موقفًا موحدًا من استهداف البلد الحرام

بالصور

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد