وزير الكهرباء: نولي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.. والبرامج التدريبية مستمرة لبناء القدرات

تولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ودعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، مؤكدة استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة لبناء القدرات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفي هذا الإطار، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، احتفالية تخريج 16 متدرباً من دولة جيبوتي في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مرافق الكهرباء "Energy Efficiency in Power Utilities"، والأنظمة الحديثة للطاقة المتجددة وتصميم وتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير حسن النشار نائب رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية EAPD بوزارة الخارجية، وعدد من القيادات ومسؤولي ملفات العمل.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعمل على دعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، سيما في دولة جيبوتي، مضيفاً أن وزارة الكهرباء تدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، مشيراً إلى الحرص الدائم على العمل المشترك ومواصلة التعاون مع الدول الأفريقية في إطار الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وهنأ وزير الكهرباء المتدربين على إتمام البرنامج التدريبي وتسلم الشهادات، مؤكداً استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تستهدف بناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، موضحاً أن قطاع الكهرباء يمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات في مختلف المجالات لمواصلة تقديم الدعم الفني وإيفاد الخبراء، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق أقصى استفادة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف.

ووجه وزير الكهرباء المشاركين بضرورة مشاركة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتحسين وتطوير قطاعات الكهرباء في بلدانهم.

وعقب تسلم الشهادات، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر قيادة وشعباً والدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة في هذا الإطار، وأشاد المتدربون بمراكز التدريب وجودة المحتوى التدريبي العملي والنظري وكفاءة المدربين وما شاهدوه خلال زياراتهم الميدانية من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أنه تم خلال العشر سنوات الماضية تنظيم 56 برنامجاً تدريبياً لعدد 157 متدرباً من دولة جيبوتي ضمن الدورات التدريبية التي تتم من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية.