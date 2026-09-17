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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. طرابزون سبور يعلن تعيين الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا للفريق

توماس ريس
توماس ريس
سارة عبد الله

أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًا تعيين الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لفاتح تيكي، الذي رحل عن منصبه مؤخرًا.

ويعود ريس إلى الدوري التركي من جديد، بعدما سبق له قيادة سامسون سبور، قبل أن يتولى تدريب لودوجوريتس البلغاري في يوليو 2026.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الألماني مهمته مع طرابزون سبور خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لقيادة الفريق في مبارياته القادمة.

وكان طرابزون سبور قد أعلن رسميًا رحيل فاتح تيكي عن تدريب الفريق، بعد التوصل إلى اتفاق متبادل لإنهاء العلاقة بين الطرفين، عقب النتائج الأخيرة.

وأوضح النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن نائب الرئيس سيركان كيليتش عقد جلسة مع تيكي لمناقشة وضع الفريق وخطته المستقبلية، قبل الاتفاق على إنهاء التعاون بصورة ودية.

وحرص طرابزون سبور على توجيه الشكر إلى تيكي، مؤكدًا أن المدرب قدم الكثير للنادي خلال فترة عمله التي استمرت نحو 18 شهرًا، وأسهم في تطوير عدد من اللاعبين، إلى جانب تحقيق نتائج ومكاسب رياضية واقتصادية، فضلًا عن قيادة الفريق للتتويج بكأس تركيا.

نادي طرابزون سبور توماس ريس فاتح تيكي

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