وهبي يعلن قائمة منتخب المغرب لمواجهات تصفيات أمم أفريقيا

أعلن محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب عن قائمة المنتخب التي سيخوض بها مباراتي الجابون وليسوتو، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي :

ياسين بونو – منير الكجوي – أحمد رضا التكناوتي – علاء بلعروش – نصير مزراوي – أنس صلاح الدين – مروان سعدان – نايف أكرد – رضوان حلال – عيسى ديوب – عبد الحميد آيت بودلال – أشرف حكيمي – زكريا الواحدي – علي معمار – سمير المرابط– أيوب بوعدي – نيل العيناوي – أسامة ترجالين – بلال الخنوس – سفيان القاوي – عز الدين أوناحي – إسماعيل صيباري – إبراهيم دياز – ياسين جسيم – عبد الصمد الزلزولي – عبد الله وازان – سفيان رحيمي – توفيق بنطيب – ياسر زبيري