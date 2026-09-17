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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاسيميرو عن إمكانية فوز ميسي بالكرة الذهبية: كل شيء ممكن

ميسي
ميسي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

تحدث البرازيلي كاسيميرو، لاعب إنتر ميامي، عن إمكانية فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق، بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مؤكدًا أن كل شيء يظل ممكنًا مع النجم الأرجنتيني.

وسُئل كاسيميرو عن مدى قدرة ميسي على الفوز بالكرة الذهبية، ليرد قائلًا: «مع ميسي كل شيء ممكن، أليس كذلك؟ لقد أثبت ذلك في كأس العالم».

وأضاف: «لا أريد الحديث بشكل مباشر عن هذا الأمر، لكن أتمنى أن يرى الناس أيضًا ما فعله في كأس العالم، فهذا أمر مهم جدًا».

وتأتي تصريحات كاسيميرو في ظل استمرار الحديث عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وسط اهتمام بما قدمه ميسي خلال مسيرته، خاصة تتويجه مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

كاسيميرو ليونيل ميسي الكرة الذهبية

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