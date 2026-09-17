البخت والحظ بيلعب لعبته.. أحمد شوبير يكشف سر فوز الزمالك أمام المحلة

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الزمالك الصعب أمام غزل المحلة، مشيرًا إلى أن الحظ لعب دورًا كبيرًا في حسم المباراة لصالح الفريق الأبيض.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «مباراة الزمالك والمحلة أصبحت مباراة من اتجاه واحد تمامًا بعد تلت ساعة، 3 فرص محققة في الشوط الأول وانفراد تام في الشوط الثاني، البخت والحظ بيلعب لعبته مع الزمالك».

وأضاف: «مقدرش أقول الزمالك لعب مباراة تكتيكية، لا مفيش، هو حظ. ماتش المحلة وماتش بتروجيت وماتش البنك الحظ وقف فيهم مع الزمالك قلبًا وقالبًا».

وتابع شوبير: «وأنا قولت قبل كدة اديني حظ الزمالك وارميني في البحر»، مؤكدًا أن الفريق الأبيض استفاد من التوفيق خلال عدد من مبارياته الأخيرة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.