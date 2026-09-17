إعلامي يكشف ملامح سياسة الأهلي في حراسة المرمى بين الشناوي وشوبير

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن ملامح سياسة إدارة الكرة بالنادي الأهلي بشأن حراسة مرمى الفريق، في ظل وجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية: «إدارة الكرة مش بتفضل يكون التبديل بين الشناوي وشوبير بنظام مباراتين لكل واحد، والطرح الذي يلقى قبول أكثر هو منح شوبير منافسات الدوري، والدفع بالشناوي في مواجهات الكونفدرالية».

ويستغل الأهلي فترة التوقف الدولي الحالية في الاستعداد للمباريات المقبلة، بعدما قرر حسين عموتة، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب المران الذي خاضه الفريق صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته عقب انتهاء الراحة، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي، التي تبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وتمنح فترة التوقف الجهاز الفني للأهلي فرصة للعمل على الجوانب الفنية والبدنية وتجهيز اللاعبين قبل استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على أبو قير للأسمدة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.