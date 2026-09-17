الكيلو بـ80 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشهد اسعار الدواجن اليوم الخميس بعد التغييرات حيث ازدادت بعض الأنواع بقيمة 5 او 10 جنيه، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك إلى ٨٠ جنيها بالأسواق بعدما كان يباع مؤخرا ب٧٠ جنيها،، ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم وسعر كيلو البانيه و اسعار البيض اليوم وكذلك اسعار الكتاكيت ..



أسعار الدواجن اليوم الخميس



سعر كيلو الفراخ البيضاء: التنفيذ 64 - 65 جنيهًا، وللمستهلك 74 - 80 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الساسو (الحمراء): التنفيذ بـ 119 - 120 جنيهاً، وللمستهلك 130 - 135 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البلدي: التنفيذ بـ 121 جنيهاً، وللمستهلك 131 - 135 جنيهاً.

لحم أمهات أبيض: التنفيذ بـ 70 جنيهاً، وللمستهلك 80 - 85 جنيهاً.

أسعار مشتقات الدواجن والأجزاء

تختلف أسعار القطعيات جزئيًا بحسب المنطقة الحيوية، وجاءت كالآتي:

سعر البانيه يتصدر القائمة بأسعار تتراوح بين 180 - 220 جنيهاً للكيلو.

الدبابيس: سجلت حوالي 100 جنيه للكيلو.

الأوراك: تتراوح ما بين 100 - 120 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: تتراوح ما بين 90 - 110 جنيهات للكيلو.

الأجنحة: تتراوح ما بين 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

استعرضت منصة بورصة الدواجن سعر كرتونة البيض الأبيض، موضحة أنها سجلت اليوم الخميس داخل المزارع بين 90 - 95 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات في سعر الكرتونة، في المقابل أوضحت بوابة أسعار مجلس الوزراء سعر الكرتونة للمستهلك في الأسواق والمحال التجارية، مسجلة بين 105 - 115 جنيهًا وفق المنطقة السكنية.

ما سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس؟

كما استعرضت منصة بورصة الدواجن أسعار كرتونة البيض الأحمر، موضحة أنها سجلت اليوم الخميس داخل المزارع ما بين 105 - 110 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات أيضًا في سعر الكرتونة، فيما أوضحت بوابة أسعار مجلس الوزراء سعر الكرتونة للمستهلك في الأسواق والمحال التجارية، مسجلة ما بين 120 - 135 جنيهًا وفق المنطقة السكنية.

أسعار البيض البلدي اليوم الخميس

وعن أسعار كرتونة البيض البلدي، أعلنت «بورصة الدواجن» أنها سجلت اليوم الخميس داخل المزارع ما بين 122 - 123 جنيهًا، في المقابل أوضحت بوابة أسعار مجلس الوزراء سعر الكرتونة للمستهلك في الأسواق والمحال التجارية، مسجلة ما بين 135 - 145 جنيهًا وفق المنطقة السكنية.

سوق الكتاكيت (تحديثات المُربين)

كتكوت أبيض (شركات): 25 - 30 جنيهاً.

كتكوت أبيض (قطعان): 18- 18,50 جنيه.

كتكوت ساسو: 18 - 19 جنيهاً.

أسعار البط، الرومي، واللحوم البيضاء الأخرى:

شهد هذا القطاع ثباتاً نسبياً في الأسعار وجاءت كالتالي:

أنواع البط (سعر الكيلو):

البط البلدي: 130 - 140 جنيهاً.

البط المسكوفي: 100 - 110 جنيهات.

البط البغالي: 85 - 95 جنيهاً.

البط الفرنساوي: 75 - 85 جنيهًا.

الرومي والحمام والأرانب:

الرومي الأبيض 135 جنيهاً للكيلو.

الرومي الأسمر: 135 جنيهاً للكيلو

الأرانب: تتراوح ما بين 140 - 180 جنيهًا للكيلو.

الحمام: يتراوح ما بين 170 - 200 جنيه للزوج.