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موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
قسم الخدمات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- وقت صلاة الفجر 5:13 ص
- موعد صلاة الظهر 12:49 م
- موعد صلاة العصر 4:19 م
- موعد صلاة المغرب 6:58 م
- موعد صلاة العشاء 8:16 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 5:17 ص
- موعد صلاة الظهر 12:55 م
- موعد صلاة العصر 4:24 م
- موعد صلاة المغرب 7:04 م
- موعد صلاة العشاء 8:22 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 5:08 ص
- موعد صلاة الظهر 12:46 م
- موعد  صلاة العصر 4:15 م
- موعد صلاة المغرب 6:54 م
- موعد صلاة العشاء 8:12 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 5:03 ص
- وقت صلاة الظهر 12:37 م
- موعد صلاة العصر 4:06 م
- وقت صلاة المغرب 6:45 م
- وقت صلاة العشاء 8:01 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 5:13 ص
- موعد صلاة الظهر 12:43 م
- موعد صلاة العصر 4:10 م
- موعد صلاة المغرب 6:50 م
- موعد صلاة العشاء 8:04 م

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

هل السرحان في الصلاة يبطلها ويلزم تقديم كفارة؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم السرحان والبكاء أثناء الصلاة، وهل لهما كفارة.

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن السرحان في الصلاة يُعد نوعًا من الاختلاس، حيث يختطف الشيطان جزءًا من تركيز الإنسان في صلاته، مؤكدًا أن الصلاة تظل صحيحة ولا كفارة فيها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن علاج السرحان يكون بمحاولة التركيز، مثل توجيه النظر إلى موضع السجود، وتحريك اللسان أثناء القراءة، مع إمكانية أن يسمع المصلي نفسه بشكل خفيف، لأن ذلك يساعد على حضور الذهن وتقليل التشتت.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه من الأفضل عدم الإطالة في الأركان في حال وجود سرحان، لأن التطويل مع غياب التركيز قد يأتي بنتيجة عكسية، لافتًا إلى أن التخفيف مع الخشوع أولى من الإطالة مع التشتت.

وفيما يتعلق بالبكاء أثناء الصلاة، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه أمر محمود ولا يؤثر على صحتها، بل هو من علامات الخشوع، مشيرًا إلى أن البكاء من خشية الله مطلوب، وإذا لم يحدث تلقائيًا يمكن للإنسان أن يجاهد نفسه للوصول إليه.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الصلاة في جميع هذه الحالات صحيحة، ولا تجب أي كفارة، وإنما المطلوب هو محاولة تحسين التركيز والخشوع في الصلوات المقبلة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس موعد اذان الفجر موعد اذان الظهر موعد اذان العصر موعد صلاة المغرب موعد صلاة العشاء اذكار الصباح اذكار المساء اذكار بعد الصلاة

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