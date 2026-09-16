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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وحدات سكنية ومبالغ مالية وساعات ثمينة.. فحص بلاغ حسن شحاتة ضد زوجته الثانية

حسن شحاتة
حسن شحاتة
ندى سويفى

تفحص الأجهزة الأمنية المختصة بلاغ الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ضد زوجته الثانية، على خلفية خلافات بينهما، اتهمها خلاله بتغيير كالون شقته والاستيلاء على عدد من متعلقاته وممتلكاته مستغلة مروره بوعكة صحية في الآونة الأخيرة. 

وبحسب البلاغ، فوجئ شحاتة عقب خروجه من المستشفى، التي دخلها إثر تعرضه لوعكة صحية، بتغيير كالون باب الشقة، ما حال دون دخوله إلى مسكنه.

واتهم شحاتة زوجته بالاستيلاء على ساعتين من ماركة «روليكس»، ومبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، إلى جانب 3 شيكات بنكية، وعقد شقة في مارينا بالساحل الشمالي، وعقد شقة أخرى بمنطقة العجوزة في الجيزة.

وتضمن البلاغ اتهامات بسوء المعاملة والاستيلاء على الممتلكات والمستندات، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص الواقعة وسماع أقوال أطرافها، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حسن شحاتة بلاغ حسن شحاتة ضد زوجته الثانية العجوزة

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