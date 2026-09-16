بأقل من 100 جنيه.. طريقة عمل النوتيلا في البيت

مع بدء العام الدراسي، تحاول الأمهات توفير بدائل صحية واقتصادية للأطفال ومناسبة لـ وجبات اللانش بوكس، وتعتبر سندوتشات النوتيلا هي الاختيار الأول عند الصغار، لكن نظراً لغلاء سعرها، يمكنك تعلم طريقة عمل النوتيلا في البيت بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية وبسعر أقل من 100 جنيه حسب الكمية التي تريندينها، كما نقدم لك طريقة النوتيلا الأصلية بالبندق وخطوات عملها في الخلاط لتحصلي على الكريمة الأصلية المميزة.

ما هي مكونات النوتيلا الحقيقية ؟

تتكون شوكولاتة نوتيلا الأصلية من خمسة مكونات أساسية فقط بحسب الشركة المصنعة وهي السكر، زيت النخيل، البندق، مسحوق الحليب الخالي من الدسم، والكاكاو.

طريقة عل النوتيلا بالبندق في البيت

مقادير النوتيلا بالبندق

كوب وربع من الحليب

نصف كوب زيت

كوب سكر

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى

نصف كوب حليب بودرة

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة من نكهة البندق “ اختياري”

200 جرام من البندق المحمص المقشر

خطوات وطريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت

1- الخطوة الأولى ضعي البندق على صينية وأدخليه الفرن كي يتحمص لمدة 7 دقائق على حرارة 150

2- بعدها اطحني البندق المحمص في الخلاط جيداً حتى يتحول لقوام كريمي

3- ثم ضيفي له السكر والكاكاو والحليب البودرة وكوب الحليب وضيفي ايضا رشة الملح والفانيليا

4- شغلي الخلاط واخفقي المكونات معا ثم ابدأي في اضافة الزيت بالتدريج “ سرسوب” حتى تحصلي على قوام كريمي ممتاز

5- ضعيها في علبة نظيفة واحتفظي بها في الثلاجة .

طريقة عمل النوتيلا الأصلية

ما هي مقادير عمل النوتيلا؟

- بندق : نصف كوب (مقشر وغير محمص وغير مملح)

- الزيت النباتي : كوب

- حليب : كوب

- حليب مكثف محلى : كوب

- مسحوق الكاكاو : ثلث كوب

طريقة عمل النوتيلا في البيت



ضعي البندق ونصف كمية الزيت في وعاء الخلاط، واطحني المكونات.

أضيفي الحليب، والكمية المتبقية من الزيت، والحليب المكثف، والكاكاو.

اخفقي المكونات جيداً في الخلاط حتى يتجانس الخليط وتحصلي على مزيج النوتيلا.

احتفظي بالنوتيلا في برطمان نظيف، وأدخليه إلى الثلاجة لمدة ساعتين قبل الاستخدام.

طريقة عمل النوتيلا بدون بندق

مقادير النوتيلا الاقتصادية

1 عبوة قشدة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

5 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة نسكافيه

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب سكر بودرة

1 ظرف مسحوق كريم كراميل



طريقة عمل النوتيلا في البيت بدون بندق



في الخلاط الكهربائي، اخلطي جميع المكونات معاً حتى يذوب السكر والحليب تماماً.

اسكبي النوتيلا في برطمان زجاجي محكم الغلق واحتفظي بها لحين الاستخدام.





طريقة عمل النوتيلا بالنشا

مقادير النوتيلا في البيت بالنشا



½ 2 كوب حليب

10 ملعقة صغيرة سكر بودرة

½ 2 ملعقة صغيرة نشا

½ 1 ملعقة كبيرة كاكاو



طريقة عمل النوتيلا في البيت بالنشا



اخلطي النشا مع نصف كوب من الحليب، ثم اتركي الوعاء جانباً.

سخني كوبي الحليب المتبقيين، مع السكر والكاكاو في قدر على النار.

أضيفي مزيج النشا، وقلبي المزيج حتى يصبح القوام كريمي.

اسكبي النوتيلا في برطمان زجاجي محكم الغلق واحتفظي بها لحين الاستخدام.

