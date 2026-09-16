قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا
الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا
الرئيس السيسي يعزي رئيسة تنزانيا ويكشف عن دعوة دار السلام لقمة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة
أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه
الخارجية الأمريكية: الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام بين إسرائيل ولبنان
في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم
من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي
والد بن رمضان: لم يتأقلم مع أجواء الدوري المصري.. ورحيله عن الأهلي تم دون أزمات
7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي
ضد كل الصعاب.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد إصابته وغيابه عن معسكر منتخب مصر
الأول من نوعه بالمنطقة.. «مدبولي» يتابع ترتيبات استضافة اجتماع الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي
مفتي الجمهورية يتسلم دعوة من مبعوث وزير الشئون الدينية الإندونيسي لحضور مؤتمر دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام بين إسرائيل ولبنان

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
القسم الخارجي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإطار الثلاثي الذي يجمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل يمثل المسار المعتمد للمضي نحو تحقيق السلام والأمن بين البلدين، في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية لتثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الأمنية والسياسية العالقة بين بيروت وتل أبيب.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة «العربية» باللغة الإنجليزية، إن عملية «المناطق التجريبية» المرتبطة بالإطار الثلاثي تمثل «السبيل الوحيد القابل للتطبيق» لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن واشنطن تتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني عمليات إزالة المخاطر في المناطق المحددة، قبل توسيع العملية إلى مناطق أخرى بعد التحقق من إنجازها.

ويأتي هذا الموقف في إطار اتفاق «الإطار الثلاثي» الذي وقعته الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو 2026، بعد جولات من المفاوضات بين الأطراف، بهدف وضع مسار لإنهاء النزاع وإرساء علاقات سلمية بين البلدين.

وينص الإطار على أن إسرائيل ولبنان يؤكدان رغبتهما في إنهاء حالة الصراع ومعالجة أسبابه، وضمان سيادة وأمن البلدين، مع مواصلة المفاوضات المباشرة بينهما بوساطة ودعم أمريكي. 

كما يتضمن إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن، إلى جانب مسارات اتصال مستمرة بين الطرفين.

وكانت الولايات المتحدة قد قادت خلال يونيو مفاوضات رفيعة المستوى بين الجانبين، أسفرت عن اتفاق على تنفيذ وقف لإطلاق النار، بالتوازي مع الدفع نحو إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية، مع استبعاد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بحسب بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك.

وتعد مسألة نزع سلاح حزب الله جزءًا أساسيًا من المسار الذي تدعمه واشنطن، إذ ربطت الإدارة الأمريكية بين نجاح ترتيبات المناطق التجريبية وبين قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرة الدولة على المناطق الواقعة جنوب البلاد.

وأكدت الخارجية الأمريكية استمرار دعمها للإطار الثلاثي، فيما تواصل واشنطن اتصالاتها مع بيروت وتل أبيب بهدف تنفيذ بنوده.

 وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد بحث، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في يوليو الماضي، سبل تنفيذ الإطار، مجددًا التزام الولايات المتحدة بدعم العملية.

ويأتي التحرك الأمريكي في ظل استمرار المساعي الرامية إلى تثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتحويل التفاهمات الأمنية إلى ترتيبات أكثر استدامة تمهد، وفق الرؤية الأمريكية، لاتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين.

وزارة الخارجية الأمريكية الإطار الثلاثي الولايات المتحدة إسرائيل ولبنان الجهود الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

اختفاء شاب مصري في الصين

تهديدات بالاحتجاز ووصلات أمانة.. تفاصيل اختفاء شاب مصري في الصين تثير القلق

قداسة البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يزور مدرسة وكنيسة دير الملاك بملوي | صور

قداسة البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يلتقي مجمع كهنة إيبارشية ملوي.. صور

بالصور

بأقل من 100 جنيه.. طريقة عمل النوتيلا في البيت

طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد