الدفاع الروسية: استهداف سفينة حاويات تحمل شحنة عسكرية في أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة حاويات كانت تحمل شحنة عسكرية لصالح القوات الأوكرانية، في ميناء أوديسا، في أحدث هجوم روسي يستهدف البنية التحتية والممرات البحرية المرتبطة بإمدادات أوكرانيا العسكرية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، إن القوات الروسية تمكنت من إصابة سفينة كانت تستخدم لنقل شحنات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن العملية جاءت ضمن ضربات استهدفت منشآت ومواقع مرتبطة بالقدرات العسكرية واللوجستية لكييف.

ويأتي الإعلان الروسي في وقت كثفت فيه موسكو خلال الفترة الأخيرة هجماتها على الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، بما في ذلك أوديسا والموانئ القريبة منها، وسط اتهامات روسية باستخدام تلك المنشآت في استقبال ونقل معدات عسكرية غربية إلى أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق استهداف سفن تجارية قالت إنها كانت تنقل شحنات لصالح القوات الأوكرانية، فيما أفادت تقارير عن تعرض سفن بضائع ومنشآت مرفئية لأضرار جراء الهجمات الروسية.

ولم يتسنَّ بصورة مستقلة التحقق من طبيعة الشحنة التي كانت على متن السفينة المستهدفة أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم يتضح من المصادر المتاحة ما إذا كان الاستهداف أسفر عن سقوط ضحايا.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مع استمرار استهداف منشآت النقل والإمداد والبنية التحتية الحيوية في عدد من المناطق، بينما لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على حركة الملاحة والتجارة عبر البحر الأسود.

