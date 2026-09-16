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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون لإعادة إعمار كييف

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني
أ ش أ

بحث رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون لإعادة إعمار أوكرانيا مع رئيس مجلس النواب الياباني إيسوكي موري.

وقال كوريتسكي - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إنه ناقش، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الياباني في كييف، نظام الطاقة في أوكرانيا، معربًا عن امتنانه للحكومة اليابانية ووكالة التعاون الدولي اليابانية على المعدات التي تم توفيرها بالفعل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تسريع تسليم محولات الطاقة التي تحتاجها المناطق الواقعة على خط المواجهة في أقرب وقت ممكن، ربما بحلول هذا الشتاء.

كما دعا كوريتسكي الشركات اليابانية إلى المشاركة بشكل أكثر نشاطًا في إعادة إعمار أوكرانيا في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مشددًا على استعداد أوكرانيا لتهيئة الظروف اللازمة للمشاريع المشتركة.

وأعرب كوريتسكي عن شكره للشركاء اليابانيين على دعمهم الشامل لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حيث تجاوزت الميزانية المخصصة لهذا الدعم بالفعل 20 مليار دولار.

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