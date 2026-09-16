الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن مكة وجدة والطائف

أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف، وذلك عقب تفعيل الإنذار المبكر في المناطق الثلاث للتحذير من خطر محتمل.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت السكان إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، والتوجه إلى الأماكن الآمنة والابتعاد عن المناطق المكشوفة والنوافذ والأسطح، إلى جانب تجنب التجمع والتصوير خلال فترة التحذير.

وبعد دقائق من إطلاق الإنذارات، أعلنت الجهات المختصة انتهاء حالة الخطر في مكة المكرمة وجدة والطائف، مع التأكيد على استمرار الالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حالة من التأهب الأمني في عدد من المناطق السعودية، بعد تعرض مدن سعودية لهجمات خلال الأيام الأخيرة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الأوضاع والتعامل مع أي تهديدات وفق الإجراءات المعتمدة.



