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ريم البارودي تعلق على صورتها مع عبدالباسط حمودة في زفاف نجل سعد الصغير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريم البارودي تعلق على صورتها مع عبدالباسط حمودة في زفاف نجل سعد الصغير

ريم البارودي
ريم البارودي
قاسم

علقت الفنانة ريم البارودي على صورتها مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، خلال حفل زفاف محمد، نجل الفنان سعد الصغير، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى.
 

ونشرت ريم البارودي عبر حسابها على موقع «فيسبوك» تعليقًا قالت فيه: «كل واحد بيشوف بعين طبعه وأخلاقه، وطبعًا واضح الأخلاق وطباع الذومبي اللي بينا عايشين وسطيهم».
 

وأضافت: «طبعًا القعدة جنب عم عبدالباسط ملك السلطنة والانبساط فرح في حد ذاته، حبيبي وأخويا حكمدار الأغنية الشعبية».

واحتفل المطرب سعد الصغير مساء أمس بعقد قران نجله محمد، وظهر بمشاعر مليئة بالفرحة والتأثر، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من نجوم الفن والإعلام.
 

وقد حرص سعد الصغير على أن تكون صورة والدته الراحلة حاضرة في هذه المناسبة بوضع صورتها داخل قاعة الفرح.

ريم البارودي سعد لبصغير صور ريم البارودي

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