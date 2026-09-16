بعد غياب.. سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

تفاصيل إطلالة سمية الخشاب..

وظهرت سمية بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الأسود ونسقت معه برنيطة باللون الأسود.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذى يبرز جمالها و إنوثتها.