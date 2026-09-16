بينهم مصريون.. وزارة الخارجية تتابع حادث غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج عن كثب حادث غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية، والذي كان يقل عدداً من المهاجرين من جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون مصريون.

ووجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفارة المصرية في أثينا بالمتابعة الحثيثة مع السلطات اليونانية للوقوف على تداعيات الحادث، الذي وقع أمام إحدى الجزر اليونانية، وكان على متن القارب نحو ٧٧ شخصاً من جنسيات متعددة، بينهم عدد من المواطنين المصريين، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للناجين، وسرعة التحقق من هويات المفقودين والمتوفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أي متوفين مصريين الى أرض الوطن.

وتواصل السفارة المصرية في أثينا اتصالاتها على أعلى المستويات مع السلطات اليونانية المعنية، لمتابعة عمليات الإنقاذ والبحث والتعرف على الضحايا، حيث تشير المعلومات الأولية إلى انتشال جثمان أحد المواطنين المصريين، وإنقاذ نحو ٥١ شخصاً، من بينهم ١٦ مواطناً مصرياً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على نحو ٢٥ شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وتؤكد الوزارة أنها تتابع الموقف بصورة مستمرة، وتولي أقصى درجات الاهتمام بمصير المواطنين المصريين.

وتجدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة لدخول الدول الأجنبية، وعدم اللجوء إلى طرق السفر غير النظامية التي تعرض الأرواح لمخاطر جسيمة، كما تناشد الوزارة الأسر المصرية ضرورة توعية ذويها بمخاطر هذه الرحلات، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.