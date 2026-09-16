بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

شاركت سارة سلامة مجموعة من صورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام نشرها عده صور خلال قضائها عطلتها الصيفية.



تفاصيل إطلالة سارة سلامة..

وظهرت سارة سلامة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية هاف ستومك باللون الابيض مكشوف البطن و نسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح.

وحصدت إطلالات سارة سلامة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.



كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.