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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
رنا عصمت

شاركت سارة سلامة مجموعة من صورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام نشرها عده صور خلال قضائها عطلتها الصيفية.


تفاصيل إطلالة سارة سلامة..

وظهرت سارة سلامة بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية هاف ستومك باللون الابيض مكشوف البطن و نسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح.

 وحصدت إطلالات سارة سلامة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 
 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

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May be an image of one or more people, blonde hair, plaits and people smiling
May be an image of one or more people and blonde hair
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها سارة سلامة صور سارة سلامة إطلالة سارة سلامة

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