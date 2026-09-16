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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تجديد عقده.. قيمة راتب حمزة عبدالكريم مع برشلونة والشرط الجزائي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

حسم نادي برشلونة الإسباني مستقبل مهاجمه المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما أعلن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 30 يونيو 2030، ليواصل اللاعب مسيرته داخل النادي خلال السنوات المقبلة.

وجاء تجديد عقد حمزة عبد الكريم بعد المستويات التي قدمها اللاعب منذ انضمامه إلى برشلونة، حيث تمكن من لفت الأنظار داخل النادي، ليقرر برشلونة الإبقاء عليه بعقد طويل الأمد، مع تحسين عدد من بنود عقده.

راتب حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية، يتقاضى حمزة عبد الكريم بعد تجديد عقده راتبًا يصل إلى نحو 40 ألف يورو شهريًا.

ويعادل هذا المبلغ نحو 2.4 مليون جنيه مصري شهريًا، وفقًا لسعر صرف اليورو المتداول حاليًا، بينما يصل راتبه السنوي إلى حوالي 480 ألف يورو، بما يعادل نحو 28.8 مليون جنيه مصري سنويًا.

ولم يكشف نادي برشلونة بشكل رسمي عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه حمزة عبد الكريم في عقده الجديد، لذلك تظل هذه الأرقام وفقًا لما أوردته التقارير الصحفية.

الشرط الجزائي في عقد حمزة عبد الكريم

وشهد عقد المهاجم المصري تعديلًا مهمًا فيما يتعلق بقيمة الشرط الجزائي، حيث رفع برشلونة قيمته إلى 150 مليون يورو، بعدما كان يبلغ 15 مليون يورو في عقده السابق.

وتعادل قيمة الشرط الجزائي الجديد نحو 9 مليارات جنيه مصري، وفقًا لسعر صرف اليورو، وهو ما يؤكد رغبة برشلونة في تأمين مستقبل اللاعب والحفاظ عليه من الرحيل مقابل قيمة مالية منخفضة.

مدة عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

ويمتد عقد حمزة عبد الكريم الجديد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2030، ليواصل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مشواره مع النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة.

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة قادمًا من الأهلي خلال فبراير 2026 على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي الإسباني تفعيل بند الشراء وتحويل الصفقة إلى انتقال دائم.

ومنذ وصوله إلى برشلونة، نجح المهاجم المصري في تقديم مستويات لافتة مع فرق النادي، كما حصل على فرصة التدريب مع الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانز فليك، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي مع الفريق الأول.

ويعد تجديد عقد حمزة عبد الكريم خطوة جديدة في مسيرة اللاعب المصري داخل برشلونة، بعدما أصبح جزءًا من خطط النادي المستقبلية، في ظل الرغبة في تطويره ومنحه فرصة أكبر مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

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