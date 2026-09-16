أخاف أقولها بالإنجليزية.. حمزة عبد الكريم يكشف أكلته المفضلة التى يفتقدها فى برشلونة

كشف حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة، عن أكلته المصرية المفضلة، مؤكدًا أنه يفتقد تناولها خلال وجوده في إسبانيا.

وخلال تصريحات إعلامية، وجه أحد المذيعين سؤالًا إلى حمزة عبد الكريم عن طعامه المصري المفضل، ليرد اللاعب الشاب قائلًا: «الحمام المصريين يعرفونه.. أشعر بالخوف عندما أقولها بالإنجليزية».

وجاءت تصريحات حمزة عبد الكريم بالتزامن مع مراسم توقيع عقده الجديد مع برشلونة، والتي أقيمت داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد تعاقده.

وكان نادي برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.

ويُعد حمزة عبد الكريم من المواهب الصاعدة في برشلونة، ونجح خلال الفترة الماضية في لفت الأنظار بأدائه مع الفريق، ليحظى بثقة النادي الكتالوني ويتم تمديد تعاقده، في خطوة تعكس استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.