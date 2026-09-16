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حمزة عبد الكريم يُوجّه رسالة لجماهير برشلونة بعد تجديد عقده حتى 2030
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يُوجّه رسالة لجماهير برشلونة بعد تجديد عقده حتى 2030

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

وجّه حمزة عبد الكريم، مهاجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب مصر، رسالة إلى جماهير الفريق الكتالوني، عقب توقيعه عقده الجديد مع النادي، والذي يمتد حتى عام 2030.

وقال حمزة عبد الكريم عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «جماهير برشلونة، أنا ممتن للغاية لثقتكم.. ارتداء هذا القميص دائمًا ما يمثل مسئولية.. ولا أطيق الانتظار لمواصلة الرحلة».

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، ليواصل مسيرته داخل قلعة «كامب نو» خلال السنوات المقبلة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.

ويُعد حمزة عبد الكريم من المواهب الصاعدة في برشلونة، ونجح خلال الفترة الماضية في لفت الأنظار بأدائه مع الفريق، ليحظى بثقة النادي الكتالوني ويتم تمديد تعاقده في خطوة تعكس تمسك برشلونة باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

حمزة عبد الكريم برشلونة جماهير برشلونة

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