قبل فترة التوقف الدولي.. «عموتة»: حققنا فوزًا مستحقًّا على أبو قير للأسمدة وحصدنا 3 نقاط مهمة

قال الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب أبو قير للأسمدة، وحصد ٣ نقاط مهمة قبل فترة التوقف الدولي.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي: كل المباريات مهمة للغاية.

وأضاف: كل الشكر للجماهير التي تدعمنا، وأشكرهم على رسالتهم ومساندتهم وهم السند دائمًا، واليوم تحسن الأداء مع تطور الحالة البدنية والفنية رغم الإصابات التي يعاني منها الفريق.

وأكمل: هناك استقرار، والجميع يعمل بجدية من أجل المنافسة على الألقاب، ومن الطبيعي أن يكون هناك تطور مستمر، وشخصيًّا أنا أصب كامل تركيزي في الملعب فقط، ولدي طموحات كبيرة للنجاح في مشروعي مع النادي.

وأشار عموتة إلى أن المنافسة صعبة بشكل عام، فجميع المنافسين لديهم رغبة في الفوز، والفريق يسير بشكل جيد، وليست هناك بطولة سهلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء، وأن هناك تدويرًا لمشاركة جميع اللاعبين في المباريات وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني، وأن اللاعبين نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك وسجلوا أهدافًا مميزة للغاية.