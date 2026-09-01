«هتدفع ولا أزعلك» .. القبض على سايس العتبة بعد فرض 30 جنيهًا للساعة مقابل الركنة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سايس، لاتهامه بفرض إتاوات على قائدي السيارات بمنطقة وسط البلد، مقابل السماح لهم بالانتظار في أحد الشوارع العامة، وتحديد مبلغ 30 جنيهًا نظير انتظار السيارة لمدة ساعة.

تداول فيديو الواقعة

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بفرض رسوم مالية على قائدي السيارات مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بأحد شوارع منطقة العتبة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، وتبين قيامه بفرض مبالغ مالية على المواطنين دون وجه حق مقابل انتظار سياراتهم بالطريق العام.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.