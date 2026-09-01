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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسلاك وألوميتال .. سقوط لص سرق محتويات من مبنى حكومي بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرّر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض محتويات أحد المبانى الحكومية المغلقة بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (موظفة بإحدى الجهات – مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 9  الجارى وأثناء توجهها للمبنى محل عملها فوجئت بخروج أحد الأشخاص حاملاً بعض قطع الألوميتال والأسلاك الكهربائية الخاصة بالمبنى وفر هارباً.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بالصورة " (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئى النية (تاجرا خردة – مقيمان بذات الدائرة) "تم ضبطهما" وتم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المبانى الحكومية

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