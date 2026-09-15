ضبط 2 طن و700 كجم دقيق مدعم و260 قطعة أغذية منتهية الصلاحية بالفيوم قبل بيعها في الأسواق.. صور

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملات رقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعبير العقبي وكيل المديرية تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع واحتكار التجار.



ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات تمكنت من ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة الشيكارة 50 كجم على سيارة ربع نقل أثناء تهريبها في وقت متأخر من الليل لبيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على السيارة والدقيق وتسليم المتهم حضوريا لمركز شرطة اطسا.

كما تم ضبط واحد طن دقيق بلدي مدعم خاص بمنظومتي دعم الخبز والدقيق على تروسيكل قبل بيعه بالسوق السوداء بواقع 3 شيكارات دقيق مخابز زنة الشيكارة 50 كجم و28 شيكارة دقيق مستودعات زنة الشيكارة 30 كجم وتم التحفظ على الدقيق لحين ورود قرار النيابة العامة كما تم تحرير محضر جنح لتجميع 4 شيكارات دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كجم ومحضر تصرف في 3 شيكارات دقيق بلدي مدعم.



ضبط سلع منتهية الصلاحية

تم ضبط 260 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت و220 عبوة سناكس منتهية الصلاحية قبل بيعها للأطفال كما تم ضبط 400 لتر زيت تمويني و400 كيس مكرونة قبل إعادة بيعها في السوق السوداء.



مخالفات متنوعة

شملت الحملات تحرير 3 محاضر غلق لتجار تموين خلال مواعيد العمل الرسمية و8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية لمناديب بيع سلع غذائية

كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق والشوادر ومحال الجزارة لمتابعة الأسعار وضبط المخالفات.