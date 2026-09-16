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أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية حتى نهاية الأسبوع، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية.

وأوضح “فهيم” أن الفترة من 15 وحتى 19 سبتمبر تشهد طقسًا حارًا ورطبًا خلال ساعات الصباح، يتحول إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر على مناطق جنوب البلاد، حيث قد تقترب العظمى من 45 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 46 درجة في بداية الفترة.

طقس شديد الحرارة حتى الخميس

وأشار إلى أن أيام الأربعاء والخميس ما زالت تحمل سمات الطقس الصيفي، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا، لذلك لا ينبغي التعامل مع هذه الفترة باعتبارها بداية فعلية لانتهاء الصيف، رغم اقتراب موعد فصل الخريف.

كما تظهر شبورة مائية خلال ساعات الصباح على مناطق واسعة، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الإحساس بالحرارة ببعض المناطق، دون أن يعني ذلك انتهاء الموجة الحارة بشكل فوري.

انخفاض تدريجي 

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن التحسن الحقيقي في حالة الطقس يبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوم الجمعة، مع اتجاه درجات الحرارة إلى الانخفاض بصورة تدريجية، لتبدأ الأجواء في التحول بعيدًا عن موجات الحر الشديدة التي ميزت الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الأيام الحالية تمثل آخر أنفاس الصيف الحار، مطالبًا بضرورة التعامل مع التغيرات الجوية تدريجيًا، وعدم إجراء تغييرات مفاجئة في البرامج الزراعية أو المعاملات المختلفة قبل حدوث الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة.

استمرار الأجواء الصيفية 

وشدّد فهيم على أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة يؤكد استمرار الأجواء الصيفية، رغم اقتراب موعد بداية فصل الخريف، موضحًا أن التراجع التدريجي للحرارة اعتبارًا من الجمعة سيكون بداية الانكسار الفعلي للموجة الحارة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرًا تدريجيًا في طبيعة الأجواء، مع تراجع حدة الحرارة مقارنة بالمستويات المرتفعة التي تشهدها البلاد حاليًا، خاصة مع الانتقال من أواخر الصيف إلى بدايات الخريف.

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