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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غداً الأربعاء.. متى تنتهي الموجة الحارة؟

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

تشهد حالة الطقس غداً الأربعاء استقرار في الأحوال الجوية مع استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها خلال الأيام الأخيرة، حيث يقترب فصل الصيف من الانتهاء رسمياً ويقترب موعد فصل الخريف خلال أيام قليلة من الآن . 

حالة الطقس غداً

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء للاعتدال ليلًا.

ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب خلال الصباح الباكر، ويتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب المناطق، بينما يكون الطقس حارا ورطبا على السواحل الشمالية، ومع حلول ساعات الليل تنخفض حدة الحرارة تدريجيا ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

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درجات الحرارة غداً الأربعاء

وحول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: 37 عظمى – 39 محسوسة.
  • الوجه البحري: 36 عظمى – 38 محسوسة.
  • السواحل الشمالية الغربية: 35 عظمى – 38 محسوسة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: 33 عظمى – 37 محسوسة.
  • شمال الصعيد: 39 عظمى – 41 محسوسة.
  • جنوب الصعيد: 45 عظمى – 46 محسوسة.

متى تنتهي موجة الحر؟

تنتهي الأجواء الحارة تدريجيًا مع بداية فصل الخريف فلكيًا يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بينما ينتهي فصل الصيف رسميًا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. 

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تراجع تدريجي وانكسار لحدة الحرارة

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الفترة المتبقية من عمر الصيف ستشهد تراجعاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لا سيما في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بالدرجات المعلنة

ارتفاع الحرارة الأربعاء والخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا يومي الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر على أغلب أنحاء الجمهورية، لتسود أجواء حارة خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يميل إلى الاعتدال ليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، لتبدو الأجواء أكثر حرارة مما تسجله مقاييس الحرارة.

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الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، إذ يمكن أن ترتفع درجة الحرارة المحسوسة بنحو درجتين مقارنة بالدرجة المسجلة فعليًا.

وتأتي هذه الأجواء مع استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الاعتدال مع ارتفاع الرطوبة. 

موعد بداية ونهاية خريف 2026 في مصر

يبدأ فصل الخريف رسميًا من الناحية الفلكية يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ويستمر حتى الاثنين 21 ديسمبر من العام نفسه، ليعقبه فصل الشتاء.

ويعني ذلك أن دخول الخريف لا يرتبط بحدوث تغير فوري في درجات الحرارة، إذ قد تظل الأجواء دافئة خلال ساعات النهار في بداية الفصل، بينما تظهر مؤشرات التغير بصورة أوضح خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

ماذا يحدث لدرجات الحرارة مع بداية الخريف؟

تشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا مع تقدم أيام الخريف، بعد انتهاء أشهر الصيف، إلا أن هذا الانخفاض لا يكون بالضرورة متواصلًا، إذ قد تتعرض البلاد لفترات ترتفع خلالها درجات الحرارة من جديد نتيجة طبيعة الكتل الهوائية المؤثرة.

ومع مرور الوقت، تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا خلال النهار، بينما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض بصورة أكبر ليلًا وفي الصباح الباكر.

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