قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا وأمريكا وهولندا تحذر من برامج تجسس إيرانية لاستهداف معارضين
تغييرات بالجملة في الدفاع.. إمام عاشور يقود تشكيل الاهلي ضد أبوقير للأسمدة
التقي عددا من المطورين.. رئيس الوزراء يستكمل مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية
عقب تجاوزه حاجز الـ 52 جنيها.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن
رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية
برقية شكر للرئيس السيسي في ختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
مفتي الجمهورية خلال قرعة حجاج الجمعيات الأهلية: خدمة ضيوف الرحمن مسئولية عظيمة
جمعية الاقتصاد السعودية: 90% من معوقات الاستثمار تم تذليلها أمام السعوديين في مصر
هجوم أمريكي يدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز
الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا لطرابزون سبور التركي
أدنوك الإماراتية تشتري ملايين البراميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة
17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح تلطف أجواء بعض المناطق

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، مشيرة إلى استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدلاً إلى مائل للحرارة رطب ليلاً.

وحول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: 37 عظمى – 39 محسوسة.
  • الوجه البحري: 36 عظمى – 38 محسوسة.
  • السواحل الشمالية الغربية: 35 عظمى – 38 محسوسة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: 33 عظمى – 37 محسوسة.
  • شمال الصعيد: 39 عظمى – 41 محسوسة.
  • جنوب الصعيد: 45 عظمى – 46 محسوسة.

تحذيرات من الشبورة والرياح

ويستمر نشاط الشبورة المائية خلال الطقس غدا، حيث تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً.

أما عن فرص الأمطار خلال الطقس غدا، تكون ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وحلايب وشلاتين وجنوب أسوان، قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة 10% تقريباً) على السلوم، سيوة، مطروح، وجنوب سيناء.

سحب منخفضة وأمطار

ويشهد الطقس غدا، فرصا لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

ويكون هناك نشاط للرياح أحياناً بسرعة (30 إلى 33 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر تعمل على تلطيف الأجواء مساءً، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بالجميع اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المتوقعة ومتابعة النشرات الجوية الدورية.

الطقس الطقس غدا درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

بيزيرا

عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه

ترشيحاتنا

رونالدو

رونالدو في مواجهة رامي ربيعة.. تشكيل العين والنصر بدوري أبطال آسيا

منتخب الشباب

عقب إعادة القرعة.. ترتيب مباريات منتخب الشباب في تصفيات إفريقيا

الاهلي

محمد فارس يفتح النار على مروجي «دوري المعجزة» في الزمالك

بالصور

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد