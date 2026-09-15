الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح تلطف أجواء بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، مشيرة إلى استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدلاً إلى مائل للحرارة رطب ليلاً.

وحول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: 37 عظمى – 39 محسوسة.

الوجه البحري: 36 عظمى – 38 محسوسة.

السواحل الشمالية الغربية: 35 عظمى – 38 محسوسة.

السواحل الشمالية الشرقية: 33 عظمى – 37 محسوسة.

شمال الصعيد: 39 عظمى – 41 محسوسة.

جنوب الصعيد: 45 عظمى – 46 محسوسة.

تحذيرات من الشبورة والرياح

ويستمر نشاط الشبورة المائية خلال الطقس غدا، حيث تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً.

أما عن فرص الأمطار خلال الطقس غدا، تكون ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وحلايب وشلاتين وجنوب أسوان، قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة 10% تقريباً) على السلوم، سيوة، مطروح، وجنوب سيناء.

سحب منخفضة وأمطار

ويشهد الطقس غدا، فرصا لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

ويكون هناك نشاط للرياح أحياناً بسرعة (30 إلى 33 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر تعمل على تلطيف الأجواء مساءً، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بالجميع اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المتوقعة ومتابعة النشرات الجوية الدورية.