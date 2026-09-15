نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

ينتظر طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2026 للعام الجامعي 2026 2027، كما ينتظر النتيجة الطلاب المرشحون من المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من خدمة تقليل الاغتراب خلال الفترة السابقة.

نتيجة تقليل الاغتراب

ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويعمل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد حاليا على مراجعة وفرز الطلبات تمهيدا لإعلان النتيجة وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2026

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين 14 سبتمبر 2026 باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب أمام طلاب الثانوية العامة في تمام الساعة 3 عصرا وفقا للموعد المحدد من مكتب التنسيق الإلكتروني.

وبعد غلق باب التسجيل بدأت أعمال فحص ومراجعة طلبات التحويل المقدمة من الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة بعد تطبيق قواعد التحويل ونسب التحويل والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، ومن المتوقع إتاحة نتيجة تقليل الاغتراب خلال الساعات المقبلة.

وكان الدكتور أحمد الجيوشي المشرف على أعمال التنسيق قد أوضح في وقت سابق أن نتيجة تقليل الاغتراب يتم إعلانها خلال مدة تصل إلى 72 ساعة من غلق باب تسجيل الطلبات وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات.

الطلاب المستفيدون من تقليل الاغتراب

تشمل خدمة تقليل الاغتراب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد، كما تشمل الطلاب المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من الخدمة خلال الفترة السابقة.

وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب المستحقين تسجيل طلبات التحويل وفقا للقواعد المعلنة وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة تقليل الاغتراب

قواعد المفاضلة في تقليل الاغتراب

تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للتحويل في حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها، كما يتم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والحدود الدنيا للقبول والقطاعات التعليمية والشروط الخاصة بكل كلية أو معهد.

ولا يعني تسجيل طلب تقليل الاغتراب قبول التحويل بشكل نهائي، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والمفاضلة وفقا للقواعد المنظمة والأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب فور إعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتيح الموقع للطالب معرفة موقف طلب التحويل والكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه بصورة نهائية بعد انتهاء أعمال التنسيق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

يختار خدمة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.

يسجل البيانات المطلوبة للدخول.

يستعرض نتيجة طلب التحويل.

نتيجة تقليل الاغتراب

ويتعين على الطلاب الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني باعتباره القناة الرسمية المعتمدة لتسجيل الرغبات وطلبات تقليل الاغتراب والاستعلام عن النتائج، كما يجب عدم الاعتماد على الروابط غير الرسمية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات الطلاب بعد إعلان النتيجة

يمثل إعلان نتيجة تقليل الاغتراب إحدى المراحل الأخيرة من أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026 2027، وبعد ظهور النتيجة يتعين على الطلاب استكمال إجراءات التقديم وتسليم الأوراق المطلوبة إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم إليها وفقا للمواعيد والقواعد التي تحددها الجهات المختصة.