قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. وزير الخارجية التركي يدعو لوقف هجمات الخليج فورًا
محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا
مصر والسعودية.. سر الأمن والأمان في مشروعات الطاقة بالمنطقة
في حملة لسلامة الغذاء.. ضبط 3 أطنان مخللات بها حشرات وديدان حية بالمحلة
وزير النقل: تحسين مستوى الخدمة في السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل
الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة
طلب منها فلوس لتعاطي المخدرات.. ضبط المتهم بضرب والدته وشقيقته بالقليوبية
مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل
بالأسماء.. إدارج 12 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تعطل خدمات القطارات في هولندا واشتباه في عمل تخريبي متعمد
تستفيد منه 4 ملايين أسرة.. كيفية صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
مدبولي: الدولة تهتم بتعظيم القيمة المضافة لمشروعات التنمية الشاملة بالعلمين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب
محمد غالي

ينتظر طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2026 للعام الجامعي 2026 2027، كما ينتظر النتيجة الطلاب المرشحون من المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من خدمة تقليل الاغتراب خلال الفترة السابقة.

نتيجة تقليل الاغتراب

ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة تسجيل طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويعمل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد حاليا على مراجعة وفرز الطلبات تمهيدا لإعلان النتيجة وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2026

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين 14 سبتمبر 2026 باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب أمام طلاب الثانوية العامة في تمام الساعة 3 عصرا وفقا للموعد المحدد من مكتب التنسيق الإلكتروني.

وبعد غلق باب التسجيل بدأت أعمال فحص ومراجعة طلبات التحويل المقدمة من الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة بعد تطبيق قواعد التحويل ونسب التحويل والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، ومن المتوقع إتاحة نتيجة تقليل الاغتراب خلال الساعات المقبلة.

وكان الدكتور أحمد الجيوشي المشرف على أعمال التنسيق قد أوضح في وقت سابق أن نتيجة تقليل الاغتراب يتم إعلانها خلال مدة تصل إلى 72 ساعة من غلق باب تسجيل الطلبات وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات.

الطلاب المستفيدون من تقليل الاغتراب

تشمل خدمة تقليل الاغتراب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد، كما تشمل الطلاب المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من الخدمة خلال الفترة السابقة.

وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب المستحقين تسجيل طلبات التحويل وفقا للقواعد المعلنة وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة تقليل الاغتراب

قواعد المفاضلة في تقليل الاغتراب

تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للتحويل في حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها، كما يتم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والحدود الدنيا للقبول والقطاعات التعليمية والشروط الخاصة بكل كلية أو معهد.

ولا يعني تسجيل طلب تقليل الاغتراب قبول التحويل بشكل نهائي، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والمفاضلة وفقا للقواعد المنظمة والأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب فور إعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتيح الموقع للطالب معرفة موقف طلب التحويل والكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه بصورة نهائية بعد انتهاء أعمال التنسيق.

طريقة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب

يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

يختار خدمة الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.

يسجل البيانات المطلوبة للدخول.

يستعرض نتيجة طلب التحويل.

نتيجة تقليل الاغتراب

ويتعين على الطلاب الاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني باعتباره القناة الرسمية المعتمدة لتسجيل الرغبات وطلبات تقليل الاغتراب والاستعلام عن النتائج، كما يجب عدم الاعتماد على الروابط غير الرسمية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات الطلاب بعد إعلان النتيجة

يمثل إعلان نتيجة تقليل الاغتراب إحدى المراحل الأخيرة من أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026 2027، وبعد ظهور النتيجة يتعين على الطلاب استكمال إجراءات التقديم وتسليم الأوراق المطلوبة إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم إليها وفقا للمواعيد والقواعد التي تحددها الجهات المختصة.

نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب الاغتراب طلاب الثانوية العامة موقع التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

الزمالك

أحمد الخضري: ما حدث مع بيزيرا من مجلس الزمالك تمثيلية وحشة

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

ترشيحاتنا

مخالفات البناء

«المواطن أولًا».. وكيل إسكان النواب يكشف تحركات البرلمان بشأن تعديلات قانون التصالح

التصالح في مخالفات البناء

برلماني: تعديلات قانون التصالح تنهي سنوات العشوائية وتعيد الانضباط العمراني

مصر والسعودية

الجبهة: زيارة ولي العهد السعودي تعزز التنسيق العربي لمواجهة تحديات المنطقة وتؤكد صلابة الشراكة الاستراتيجية

بالصور

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد" بمكعبات الثلج

5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"
5 أسرار في طريقة عمل "البروستد"

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد