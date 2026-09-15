عاجل.. وزير الخارجية التركي يدعو لوقف هجمات الخليج فورًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن وزير الخارجية التركي أكد أن الهجمات على دول الخليج تضر بجهود السلام في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية التركي، على ضرورة وقف هذه الهجمات بشكل فوري، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على جهود التوصل إلى حلول سلمية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأكد كذلك أهمية ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتباره ممرًا حيويًا لحركة الملاحة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة حركة السفن وعدم تعريضها لمزيد من التوترات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات إلى وقف التصعيد والعمل على تعزيز الاستقرار وضمان استمرار حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.